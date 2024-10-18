أوكرانيا تخلي منطقة في شمال شرق البلاد بسبب الهجمات الروسية

أعلن حاكم إقليم كوبيانسك الجمعة إن السلطات الأوكرانية أمرت بإجلاء المدنيين من منطقة كوبيانسك وثلاث بلدات مجاورة، بسبب تكثيف الضربات الروسية على هذه المنطقة التي استعادتها القوات الروسية قبل عامين.



وقال الحاكم أوليغ سينيجوبوف على تطبيق تيليغرام إنه ومنذ يوم الثلاثاء، تم إجلاء ما يقرب من 350 شخصا، بينهم حوالي ثلاثين طفلاً، من هذه المناطق في شمال شرق أوكرانيا.



وأضاف أنه اجمالا "يجب إجلاء نحو 10 آلاف شخص"، داعيا السكان إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن.



وقال سينيجوبوف "العدو يضرب بشكل غادر ومستمر".



وقال سابقا إن السلطات لم تعد قادرة على "ضمان" إمدادات المياه والكهرباء والتدفئة في هذه المنطقة بسبب القصف الروسي "المستمر" الذي يمنع الفرق التقنية من اصلاح الشبكات المتضررة.