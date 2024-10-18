وزير الخارجية الإيراني: يحيى السنوار سيظل "مصدر إلهام" في الشرق الأوسط

اعتبر وزير الخارجية الإيراني الجمعة أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار الذي قضى خلال عملية عسكرية إسرائيلية في غزة، سيظل "مصدر إلهام" للقتال ضد إسرائيل في الشرق الأوسط.



وقال عباس عراقجي في بيان إن السنوار "مصدر إلهام للمقاومين في المنطقة"، مضيفا أن "قضية تحرير فلسطين من الاحتلال صارت اليوم نابضة بالحياة أكثر من أي وقت مضى".

