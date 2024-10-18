بوتين: الرئيس الفلسطيني عباس مدعو للمشاركة في قمة بريكس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن روسيا وجهت الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في قمة بريكس المقررة في قازان الأسبوع المقبل.



وأكد بوتين أيضا دعم روسيا لحل الدولتين في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال إن هذه القضية ستتم مناقشتها في القمة.



وتوسعت مجموعة بريكس لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.