جماعة الإخوان المسلمين بالأردن تؤكد انتماء المهاجمين اللذين قتلهما الجيش الإسرائيلي إليها

أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الجمعة أن المهاجمين اللذين قتلهما الجيش الإسرائيلي بعد تسللهما من الأردن وإطلاق النار على جنود، ينتميان للجماعة.



وقال الناطق باسم الجماعة معاذ الخوالدة لفرانس برس إن المهاجمين "من أبناء الجماعة وكانا يشاركان دائما في الفعاليات المتضامنة مع غزة والمؤيدة للمقاومة".



وأضاف الخوالدة أن المهاجمين هما "الشهيدان حسام أبو غزالة وعامر قواس من منتسبي الجماعة في عمان".



وتناقل أردنيون مقطعي فيديو لأبي غزالة وقواس نشرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل ساعات، يعلن كل منهما أنه "الشهيد الحي" وذلك قبيل اعلان الجيش الإسرائيلي قتل "مهاجمَين عبرا من الأردن الى الأراضي الإسرائيلية" جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود.



وقال الجيش في بيان "قُتل إرهابيان بعد أن عبرا الحدود من الأردن الى الأراضي الإسرائيلية جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود".

