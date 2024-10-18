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بوتين: الحلول الوسط بين إيران وإسرائيل ممكنة لكن من الصعب تحقيقها
أخبار دولية
2024-10-18 | 10:54
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بوتين: الحلول الوسط بين إيران وإسرائيل ممكنة لكن من الصعب تحقيقها
رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التوصل إلى حلول وسط بين إسرائيل وإيران أمر ممكن لكن سيكون من الصعب تحقيقه، وذلك في تعليقه على المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران.
وأعلن بوتين أن روسيا مستعدة للمشاركة في أي محادثات بين الجانبين إذا أبديا اهتماما.
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الروسي أن كييف يتعين عليها أن تُنهي الحظر على إجراء محادثات مع موسكو، وذلك في تعليق على محادثات روسية أوكرانية محتملة في السعودية.
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا، ولكن على أساس ما جرى الاتفاق عليه بالفعل.
أخبار دولية
بوتين
إيران
إسرائيل
كييف
موسكو
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