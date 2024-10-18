بوتين: الحلول الوسط بين إيران وإسرائيل ممكنة لكن من الصعب تحقيقها

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التوصل إلى حلول وسط بين إسرائيل وإيران أمر ممكن لكن سيكون من الصعب تحقيقه، وذلك في تعليقه على المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران.



وأعلن بوتين أن روسيا مستعدة للمشاركة في أي محادثات بين الجانبين إذا أبديا اهتماما.