بوتين يعلن عدم مشاركته في قمة مجموعة العشرين في البرازيل في تشرين الثاني

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في البرازيل يومي 18 و19 تشرين الثاني، وذلك لعدم "تعطيل" هذه القمة مع صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.



وقال الرئيس الروسي خلال لقائه صحافيين أجانب: "نفهم تماما أنه حتى مع استبعاد عامل المحكمة الجنائية الدولية، فإن النقاش برمته لن يتناول سوى هذا الأمر. ولن نعطل عمل مجموعة العشرين".