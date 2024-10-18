رئيس الوزراء البريطاني: مقتل السنوار "فرصة" لوقف إطلاق النار

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية يشكل "فرصة للمضي نحو وقف لإطلاق النار ندعو إليه بإلحاح منذ وقت طويل" في غزة.



كذلك، دعا ستارمر الذي كان يتحدث في برلين إثر اجتماع مع قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، إسرائيل إلى تحسين ايصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا في مؤتمر صحافي أن "المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى طعام الآن".

