بايدن: هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان لكن الأمر أصعب في غزة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة ان هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان لكن الأمر سيكون أصعب في غزة.



وقال بايدن للصحفيين خلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين أن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران وموعده، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.

