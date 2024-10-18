رئيسة الوزراء الإيطالية: أعتزم إجراء محادثات مع نتنياهو بعد زيارتي للبنان والأردن

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الجمعة انها تعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد زيارتها الحالية للبنان والأردن.



وقالت "أعتقد أنه في نهاية رحلتي سأتصل برئيس الوزراء نتنياهو".



