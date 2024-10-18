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إردوغان يدعو إلى حظر أممي على تصدير الأسلحة لإسرائيل

أخبار دولية
2024-10-18 | 12:43
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إردوغان يدعو إلى حظر أممي على تصدير الأسلحة لإسرائيل
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إردوغان يدعو إلى حظر أممي على تصدير الأسلحة لإسرائيل

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بحظر الأسلحة على إسرائيل، معتبرا أنه "حل فعال" لإنهاء النزاع في قطاع غزة.
     
وجاءت تصريحات إردوغان في بيان صدر بعد اجتماع استمر بضع ساعات في اسطنبول مع وزراء خارجية روسيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان.
     
وأضاف أن "إسرائيل تسعى إلى استفزازات لتوسيع النزاعات في المنطقة (...) وسيكون حظر للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة على إسرائيل حلا فعالا لوضع حد للعدوان الإسرائيلي"، بحسب البيان. 
     
كما أشاد الرئيس التركي بـ"السلام الدائم" في القوقاز، عقب اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظرائه الروسي سيرغي لافروف والإيراني عباس عراقجي والأرميني آرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف.
     

أخبار دولية

تصدير

الأسلحة

لإسرائيل

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