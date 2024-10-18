بايدن وماكرون وشولتس وستارمر يدعون إلى إنهاء "فوري" للحرب في غزة

دعا الرئيسان الأميركي والفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني بعد اجتماعهم في برلين إلى إنهاء الحرب في غزة إثر استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار.



وقالت الحكومة الألمانية في بيان بعد الاجتماع إن جو بايدن وإيمانويل ماكرون وأولاف شولتس وكير ستارمر ناقشوا "تداعيات" مقتل زعيم حماس و"الحاجة الفورية لإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى عائلاتهم، ووقف الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".