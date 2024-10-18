بايدن وشولتس وماكرون وستارمر يدعمون جهود أوكرانيا نحو "سلام عادل ودائم"

أكد جو بايدن وإيمانويل ماكرون وأولاف شولتس وكير ستارمر "عزمهم" على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا حتى تحصل على "سلام عادل ودائم"، وذلك في بيان مشترك صدر بعد اجتماعهم في برلين.



وتعهد قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا "مواصلة دعم أوكرانيا في جهودها لضمان سلام عادل ودائم، يستند إلى القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وإلى احترام السيادة ووحدة الأراضي".