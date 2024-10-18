ترامب: موت السنوار يجعل السلام أسهل وأعتزم التحدث مع نتنياهو قريبا

اعتبر المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب أن موت يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيجعل آفاق السلام أسهل في قطاع غزة.



وذكر الرئيس السابق أيضا خلال تعليقات للصحفيين لدى وصوله إلى ديترويت أنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال ترامب خلال حديثه عن السلام المحتمل في غزة بعد موت السنوار: "أعتقد أن ذلك يجعل الأمور أسهل".