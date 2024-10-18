روسيا وأوكرانيا تتبادلان 95 أسير حرب‭ ‬من كل جانب بوساطة إماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وأوكرانيا تبادلتا 95 أسير حرب من كل جانب اليوم في اتفاق أُبرم بوساطة من الإمارات.



وذكرت الوزارة في منشور على تطبيق تيليغرام للتراسل أن الجنود الروس العائدين يخضعون لفحوص طبية في روسيا البيضاء الحليفة المقربة من روسيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.



ولم تعلق السلطات الأوكرانية بعد على تبادل الأسرى.