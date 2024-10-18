الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض "هدفا جويا" يقترب من جهة سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض "هدفا جويا" مشبوها خلال اقترابه من جهة سوريا الجمعة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأنه طائرة مسيرة أطلقتها مجموعة مدعومة من إيران.



وقال الجيش في بيان: "قبل مدة قصيرة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها يقترب من جهة سوريا (...) قبل عبوره إلى الأراضي الاسرائيلية".



