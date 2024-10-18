تركيا "تعزي" حماس بعد استشهاد يحيى السنوار

قدم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "تعازيه" لمسؤولين من حماس خلال اجتماع في إسطنبول عقب استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية التركية.



وقالت الوزارة إن فيدان "استقبل رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد إسماعيل درويش وأعضاء المكتب السياسي" للحركة، حيث "قدم لهم تعازيه في الشهيد يحيى السنوار".