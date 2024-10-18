الجيش الإسرائيلي: الحارس الشخصي ليحيى السنوار قُتل في جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحارس الشخصي لزعيم حماس يحيى السنوار، قُتل على يد قواته في جنوب غزة الجمعة، قرب المكان الذي قتل فيه السنوار قبل يومين.



وأورد بيان عسكري: "اليوم الجمعة، قُتل محمود حمدان (...) خلال مواجهة (...) على بعد حوالى 200 متر من المكان الذي قُتل فيه السنوار".



وأشار الجيش الى أن حمدان كان مسؤولا عن حراسة السنوار وكان أيضا قائد كتيبة تل السلطان التابعة لحماس.