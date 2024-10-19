البحرية المكسيكية تعتقل 23 شخصًا في أكبر عملية ضبط للمخدرات

أعلنت البحرية المكسيكية أمس الجمعة أنها ألقت القبض على 23 شخصًا في أكبر عملية ضبط للمخدرات على الإطلاق.



وأشارت في بيان إلى أنها ضبطت حوالي 8.4 ألف كيلوغرام من شحنة غير مشروعة في عملية قبالة ساحل البلاد جنوب غرب المحيط الهادي.



وقالت: "هذه تمثل أكبر كمية من المخدرات يتم ضبطها في عملية بحرية وهو أمر غير مسبوق في تاريخ المؤسسة".



وضبطت البحرية أيضًا 8.7 ألف لتر من الوقود وستة قوارب على الساحل بالقرب من لازارو كارديناس في ولاية ميتشواكان وإلى الجنوب قبالة ساحل ولاية جيريرو.



ولفتت إلى أنه "جرى تسليم المحتجزين الثلاثة والعشرين الذين تم إطلاعهم على حقوقهم وكذلك القوارب الستة والمخدرات والوقود إلى السلطات المختصة من أجل التحقيق".



وأوضحت أن الأصول المصادرة تبلغ قيمتها ملياري بيزو على الأقل (100 مليون دولار).