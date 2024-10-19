كوريا الشمالية: عثرنا على حطام مسيرة عسكرية كورية جنوبية

أعلنت كوريا الشمالية أنها عثرت على حطام طائرة عسكرية كورية جنوبية مسيرة في أراضيها، ما يشير إلى أنها كانت في مهمة دعائية في أحدث مواجهة بين البلدين تتضمن أجسامًا طائرة عبر الحدود.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه "بالنظر إلى شكل الطائرة المسيرة، وفترة الطيران المفترضة، وصندوق نثر المنشورات المثبت في الجزء السفلي من جسم الطائرة المسيرة، وما إلى ذلك، فمن المرجح أن الطائرة هي التي نثرت المنشورات فوق وسط بلدية بيونغيانغ. لكن لم يتم استخلاص الاستنتاج بعد".



وأحجمت حكومة كوريا الجنوبية عن الكشف عن إطلاق مثل هذه الطائرات المسيرة أو ما إذا كانت قد أطلقت بواسطة عسكريين أو مدنيين في حالة ما كانت أطلقت. وأشارت إلى أن التعليق على ادعاء الشمال سيكون بمثابة الانجرار إلى خدعة.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "إذا اتضح وجرى التأكد من انتهاك أراضي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأجوائها ومياهها الإقليمية بوسائل عسكرية من كوريا الجنوبية مرة أخرى، فسيعتبر ذلك استفزازًا عسكريًا خطيرًا ضد سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإعلان حرب وسيتم شن هجوم انتقامي فوري".



وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية في بيان إن "مزاعم كوريا الشمالية الأحادية الجانب لا تستحق التحقق منها ولا تستحق الرد".