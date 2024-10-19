بوتين يرى في تصريحات زيلينسكي حول السلاح النووي "إستفزازًا خطيرًا"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن تصريحات نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طرح قبل يوم في بروكسل احتمال سعي أوكرانيا إلى حيازة السلاح النووي تنطوي على "استفزاز خطير".



ورأى خلال لقاء مع صحافيين أجانب أنه "استفزاز خطير، وسيلقى كل تدبير في هذا الاتجاه ردًا مناسبًا".



وصرح بأنه ليس "على دراية" إن كان في وسع أوكرانيا صنع سلاح نووي، معتبرًا أن "الأمر ليس صعبًا في العالم الحديث".



وقال الرئيس الروسي: "يمكنني القول على الفور إن روسيا لن تسمح بحدوث ذلك في أي ظرف".



وفي خطاب الخميس في بروكسل، طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي احتمال أن يسعى بلده إلى اقتناء السلاح النووي في مسعى إلى ردع موسكو، في حال تعذر عليه الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال زيلينسكي: "إما أن تمتلك أوكرانيا أسلحة نووية توفر لها الحماية وإما أن تنضم إلى حلف ما"، مضيفًا: "لا نعرف تحالفًا بفعالية الناتو".