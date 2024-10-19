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صندوق النقد الدولي يصرف 1,1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا
أخبار دولية
2024-10-19 | 00:07
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صندوق النقد الدولي يصرف 1,1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا
أفرج صندوق النقد الدولي الجمعة عن 1,1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بعد موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق المتعلق بالمراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات الحالي.
وبذلك يصل المبلغ الذي صرف لأوكرانيا إلى 8,7 مليارات دولار من أصل 15,6 مليار دولار منصوص عليها في البرنامج.
وهذا البرنامج جزء من خطة مساعدات دولية كبيرة يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، وافقت عليها في آذار 2023 كل الدول التي دعمت أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط 2022.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في بيان إن "أداء الحكومة الأوكرانية والتزامها في إطار البرنامج لا يزالان قويين، وقد تم استيفاء كل معايير الأداء ويبدو أن معايير أيلول تسير على المسار الصحيح".
لكنها أضافت أنه "بالنظر إلى تأثير الحرب الدائرة عقب الغزو الروسي في شباط 2022، يرجح أن يتباطأ الانتعاش الاقتصادي بسبب تأثير الهجمات على البنية التحتية للطاقة"، مشيرةً إلى أن "الخطر على التوقعات يبقى مرتفعًا".
ومن بين الإجراءات التي اتخذت في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة الأوكرانية في نهاية تموز أنها توصلت إلى اتفاق لإعادة هيكلة جزئية لديونها الخارجية بقيمة 20 مليار دولار.
ووصف صندوق النقد الدولي الاتفاق بأنه "خطوة مهمة في الاستراتيجية العامة للسلطات من أجل استعادة القدرة على تحمل الديون".
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