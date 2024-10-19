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توقيف رجل في طوكيو بعد إلقائه زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم
أخبار دولية
2024-10-19 | 00:47
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توقيف رجل في طوكيو بعد إلقائه زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم
أوقف رجل السبت في طوكيو بعد إلقائه ما يشتبه في أنها زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم، قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.
ووفقًا للتلفزيون العام "إن إتش كيه"، أصابت خمس أو ست عبوات حارقة سيارة لشرطة مكافحة الشغب، لكن سرعان ما أخمد الحريق ولم يصب أحد بأذى.
وردًا على اتصال وكالة فرانس برس، لم تتمكن الشرطة من تأكيد هذه المعلومات.
كما حاول الرجل، وهو في الأربعينات من العمر على ما يبدو، قيادة سيارته نحو حرم مكاتب رئيس الوزراء، لكن أحد الحواجز أعاقه، وفق "إن إتش كيه".
واستنادًا إلى وسائل إعلام يابانية، ألقى الرجل بعد ذلك مقذوفًا آخر يرجح أنها قنبلة دخانية، قبل أن توقفه الشرطة بتهمة الإخلال بالنظام العام.
ونقلت وسائل الإعلام عن الأمين العام للحزب الليبرالي الديموقراطي هيروشي مورياما قوله إن "دوافع المنفذ غير معروفة، لكن حرية التعبير لا يمكن إسكاتها بالعنف، وأنا غاضب من هذا العمل مع اقتراب موعد الانتخابات التي هي أساس الديموقراطية".
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