الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 33 شخصًا في ضربة إسرائيلية على جباليا

أعلن الدفاع المدني في غزة ليل الجمعة السبت إستشهاد 33 شخصًا في ضربة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع الفلسطيني الذي يشهد حربًا.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 33 شهيدًا وعشرات الجرحى"، بعد أن أفاد مصدر طبي في مستشفى العودة وكالة فرانس برس بأن "هذه المنشأة استقبلت جثث 22 شهيدًا فضلًا عن 70 جريحًا عقب هذه الضربة التي طالت منطقة تل الزعتر في المخيم."