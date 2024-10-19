خامنئي: حماس حية وستبقى حية بعد تصفية السنوار

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت أن حركة حماس "حية وستبقى حية" رغم مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية.



وقال خامنئي في بيان إن "خسارته مؤلمة بالتأكيد لجبهة المقاومة ضد إسرائيل ولكنها لن تتوقف أبدا مع استشهاد السنوار."