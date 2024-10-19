الجيش الإسرائيلي: مسيرة آتية من لبنان أصابت منشأة في قيساريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرة قادمة من لبنان أصابت السبت منشأة في محيطة مدينة قيساريا الساحلية، فيما تم اعتراض مسيرتين أخرتين.



وأفاد الجيش بأن "المسيرة أصابت منشأة في محيط قيساريا في وسط إسرائيل من دون أن تتسبب بإصابات"، مشيرًا إلى أنه "اعترض مسيرتين أخرتين."

