إطلاق مسيرة باتجاه منزل نتنياهو في قيسارية

أعلن متحدث أن طائرة مسيرة أطلقت باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بلدة قيسارية في شمال إسرائيل اليوم السبت، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء لم يكن في المنطقة ولم تقع إصابات.