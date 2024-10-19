وزارة الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى ويقصفه في شمال القطاع

أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة السبت بأن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال القطاع ويقصفه، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصًا.



وقال مدير المستشفى مروان سلطان إن "الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية".



وأضاف أن "هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى".



من جهتها، أوضحت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت الطوابق العليا من المستشفى الإندونيسي شمال غزة"، مشيرةً إلى أن "أكثر من 40 مريضًا وجريحًا أصيبوا بجروح إضافة إلى الطاقم الطبي".