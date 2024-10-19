تركيا: سلوك اسرائيل يرغم إيران على اتخاذ خطوات مشروعة

اعتبر وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان أنّ "السلوك العدوانيّ الإسرائيليّ" يرغم إيران على "اتخاذ خطوات مشروعة" للرد.



وقال فيدان، خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره الإيرانيّ عباس عراقجي في إسطنبول، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين "نتانياهو يفتح باستمرار جبهات جديدة في المنطقة".



ورأى أنّه يجب عدم الاستهانة بخطر رؤية الحرب تمتد إلى المنطقة برمتها.