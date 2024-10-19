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خدمة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على شمال إسرائيل

أخبار دولية
2024-10-19 | 06:35
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خدمة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على شمال إسرائيل
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خدمة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على شمال إسرائيل

قُتل رجل بشظايا، قرب مدينة عكا الساحلية، بعد إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل، وفق ما أكّدت خدمات الطوارئ الإسرائيلية.
     
وقالت خدمة نجمة داود الحمراء، في بيان: "أعلن المسعفون وفاة رجل يبلغ من العمر حوالى 50 عامًا أُصيب بشظايا أثناء جلوسه في سيارته."

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