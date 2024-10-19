هكذا قرأ الإسرائيليون عدم إعتراض صواريخ المنظومة الدفاعية إستهداف منزل نتنياهو

اسرائيل نفذت عملية استهداف في جونية هي الاولى من نوعها في هذه المنطقة، وحزب الله استهدف منزل نتنياهو في قيساريا، من جملة استهدفات طالت الجليل وحيفا.



كيف قرأ الاسرائيليون عدم اعتراض صواريخ المنظومة الدفاعية استهداف منزل نتنياهو، وماذا عن باقي الاستهدافات؟