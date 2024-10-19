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بوريل: وقف إطلاق النار يمثّل أولوية في الشرق الأوسط

أخبار دولية
2024-10-19 | 07:09
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بوريل: وقف إطلاق النار يمثّل أولوية في الشرق الأوسط
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بوريل: وقف إطلاق النار يمثّل أولوية في الشرق الأوسط

أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل أنّ وقف إطلاق النار يمثّل أولوية في الشرق الأوسط.

ورأى أنّ اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار على يد الجيش الإسرائيليّ قد يزيد فرص تحقيقه.
 
وقال بوريل في تصريحات للصحافيين، في اجتماع لوزراء دفاع مجموعة السبع في نابولي في إيطاليا: "بعد اغتيال السنوار أصبح هناك مشهد جديد وعلينا استغلاله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق الرهائن (الإسرائيليين) المتبقين والبحث عن أفق سياسيّ."

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