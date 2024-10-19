عراقجي: أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران من المنطقي أن يتحمل مسؤولية أي خسائر بشرية محتملة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة، وذلك في رد على تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن في برلين الجمعة قال فيه إن لديه علم بخصوص كيفية وموعد رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران.