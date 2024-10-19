شولتس يزور تركيا لبحث أزمة الشرق الأوسط والمهاجرين

يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة تصاعد أزمة الشرق الأوسط والهجرة.



ووصل شولتس إلى إسطنبول مساء الجمعة بعد اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء فرنسا وبريطانيا في برلين.



وأدى اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى مزيد من التوتر في العلاقات.



وهاجم إردوغان إسرائيل مرارًا بسبب الحرب في غزة التي وصفها بأنّها "إبادة جماعية".



من جهتها، تعتبر برلين داعمًا قويًا لإسرائيل، وقد دافعت عن حقها في الدفاع عن نفسها، على الرغم من أنها دعت بشكل متزايد إلى ضبط النفس.



وعندما زار الرئيس التركي ألمانيا العام الماضي، تبادل الانتقادات اللاذعة مع شولتس بشأن النزاع.



وأكد شولتس الجمعة أنه يأمل أن يمهد مقتل السنوار الطريق لوقف إطلاق النار.