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مصدر دبلوماسي إقليمي يكشف للـ LBCI وقائع اجتماع مع حماس
أخبار دولية
2024-10-19 | 08:02
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مصدر دبلوماسي إقليمي يكشف للـ LBCI وقائع اجتماع مع حماس
كشف مصدر دبلوماسي إقليمي للـ LBCI أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وفي اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الشورى في حركة حماس محمد درويش وأعضاء المكتب السياسي خليل الحية وزاهر جبارين وموسى أبو مرزوق واجههم بعدة مواضيع حول مستقبل غزة والحركة.
واشار المصدر الى أن وزير الخارجية التركي اعتبر في الاجتماع أن استشهاد السنوار يجب أن يكون دافعًا لإنهاء الحرب، نظرًا لأن السنوار كان يعمل على اتفاق عادل ينهي إراقة الدماء.
وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لوفد حماس ضرورة استغلال رغبة إدارة بايدن في العمل على تسوية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ومناقشة اليوم التالي، وأن منع نتنياهو يكون من خلال الاتفاق مع فتح على حل الدولتين وتشكيل حكومة مستقلة.
وشدد وزير الخارجية التركي أيضًا على ضرورة إنتاج قيادة جديدة لحماس قادرة على التفاوض وتجاوز العقبات الصعبة، بحسب المصدر.
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