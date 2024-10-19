الدفاع المدني في قطاع غزة: أكثر من 400 شهيد منذ أسبوعين

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في شمال قطاع غزة في الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "انتشلنا اكثر من 400 شهيد من أماكن الاستهداف المختلفة في محافظة شمال قطاع غزة التي تضم جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون، منذ بدء العملية العسكرية لجيش الاحتلال" في السادس من تشرين الأول.



وأضاف "نقلوا كلهم إلى مستشفيات شمال القطاع كمال عدوان والعودة والإندونيسي".



وأشار بصل إلى أنه حتى الجمعة، كانت الحصيلة 386 شخصا، يضاف إليهم 33 قتيلا في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا للاجئين، فجر السبت.