عراقجي في محادثات مع نظيره التركي: طهران تدعم وقفًا فوريًا ودائمًا لإطلاقِ النار

أجرى وزيرُ الخارجيةِ الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت محادثاتٍ مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول.



تمحورت المباحثات حول التطوراتِ الإقليمية، حيث ندد الوزيران بما وصفاه بـ"السلوكِ العدواني الإسرائيلي".



وأكد فيدان أن إسرائيل تحاول جرَ إيران إلى الحرب، محذرًا من خطرِ امتداد الصراع إلى المنطقةِ بأكملها.



من جانبِه، شدد عراقجي على أن طهران تدعم وقفًا فوريًا ودائمًا لإطلاقِ النار في غزة ولبنان، داعيًا إلى إنهاءِ ما وصفه بجرائمِ الحرب الإسرائيلية.



الزيارةُ جاءت في إطارِ اجتماع وزاري حول القوقاز شاركت فيه روسيا، أرمينيا، وأذربيجان، برعايةِ الوزير التركي.



وخلال الزيارة، استقبل الرئيسُ التركي رجب طيب إردوغان الوزراء في لقاءٍ قصير أكد فيه على أهميةِ التعاون الإقليمي لحُفظ السلام.