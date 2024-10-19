المستشار الألماني في إسطنبول... أردوغان: نهج واضح في عقلية إسرائيل بتوسيع الحرب

تصاعد أزمة الشرق الأوسط حضر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتس في إسطنبول.



وأكد اردوغان إنه ثمة نهج واضح في عقلية إسرائيل ورئيس وزرائها، وهو توسيع الحرب الدائرة حاليا، لا إبقاؤها ضمن نطاق معين, ولفت إلى أنه بحث مع شولتس الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وهجماتها ضد لبنان, داعيا المجتمع الدولي للقيام بكل ما في وسعه لتشكيل ضغط على اسرائيل.