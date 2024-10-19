نتانياهو يتهم حزب الله بمحاولة اغتياله في هجوم بطائرة مسيّرة

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حزب الله بمحاولة اغتياله هو وزوجته بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة مقر إقامته الخاص في قيساريا السبت، متوعدا إيران والفصائل المتحالفة معها بأنهم "سيدفعون ثمنا باهظا".



وقال نتانياهو في بيان "حزب الله، حليف ايران الذي حاول اغتيالي أنا وزوجتي، اليوم (السبت) ارتكب خطأ كبيرا"، مضيفا "أقول للايرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل بسوء سيدفع ثمنا باهظا".



بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن "حلفاء إيران الذين حاولوا اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعائلته اليوم (السبت) أظهروا مجددا الوجه الحقيقي لإيران ومحور الشر الذي تقوده".

