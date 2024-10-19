الأمم المتحدة: الفلسطينيون يعانون "أهوالا تفوق الوصف" في شمال غزة

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السبت أن الفلسطينيين يعانون "أهوالا تفوق الوصف" في شمال قطاع غزة المحاصر.



وقالت منسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا في منشور على منصة إكس "أخبار مروعة من شمال غزة حيث لا يزال الفلسطينيون يعانون أهوالا تفوق الوصف تحت الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية"، مضيفة "يجب أن تتوقف هذه الفظائع".