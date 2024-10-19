"حادث فني" جديد لطائرة بوينغ في مطار العاصمة السنغالية

أعلنت السلطات السنغالية أن طائرة بوينغ مستأجرة من شركة دلتا "توقفت اضطراريا" السبت عند إقلاعها من مطار دكار، ما أدى إلى تأجيل رحلتها إلى نيويورك من دون وقوع "أي ضرر جسدي" لركابها.



وقالت الوزارة المكلفة النقل الجوي في بيان "قامت الطائرة أثناء إقلاعها بمناورة تسارع أعقبها توقف اضطراري بسبب حادث فني، وتمكن الطيار من إيقاف الطائرة بأمان".



ووقع الحادث لطائرة من طراز بوينغ 767 السبت "قرابة الساعة 11:30 صباحا" (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، بحسب المصدر نفسه.



وأضافت الوزارة "لم يتم تسجيل أي ضرر جسدي. جميع الركاب البالغ عددهم 213 بخير. وقد تم الاعتناء بهم ونقلهم إلى فنادق لضمان راحتهم. ومن المقرر مغادرتهم إلى نيويورك الأحد 20 تشرين الأول 2024 الساعة العاشرة صباحا".



وأوضحت أن الوكالة الوطنية للطيران المدني ومكتب التحقيقات والتحاليل السنغالي "سيجريان تحقيقات معمّقة لتحديد الأسباب الدقيقة لهذا الحادث".