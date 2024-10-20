اعتقال ليبي في ألمانيا بشبهة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية

اعتقلت السلطات الألمانية السبت قرب برلين، ليبيّا يُشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية وبتخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا، حسبما أفادت النيابة العامة الفدرالية وكالة فرانس برس.



وقال متحدث باسم النيابة العامة إن السلطات تشتبه بأن الرجل "خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين" وبأنه "دعم جماعة إرهابية في الخارج"، موضحا أن الأمر يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية.