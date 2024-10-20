73 شهيدا على الأقل في غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 73 شخصا على الأقل جرّاء غارة إسرائيلية على منطقة سكنية في بيت لاهيا بشمال القطاع الفلسطيني حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي هجوما جديدا ضد حركة حماس.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنّ "طواقم الدفاع المدني عثرت على 73 شهيدا وعدد كبير من الجرحى جرّاء غارة استهدفت منطقة سكنية" في بيت لاهيا.



واضاف: "لا يزال هناك شهداء تحت الأنقاض".