كوريا الشمالية تعتبر الآلية الجديدة لمراقبة العقوبات "غير قانونية"

اعتبرت كوريا الشمالية أن الآلية الجديدة لمراقبة العقوبات التي تستهدفها هي "غير قانونية وغير مشروعة"، محذرة الدول المشاركة فيها، والتي تتقدمها الولايات المتحدة، من أنها ستدفع "ثمنا باهظا".



وأعلنت سيول الأربعاء أن 11 دولة أبرزها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، ستطلق آلية مشتركة جديدة لمراقبة انتهاكات العقوبات التي تطال بيونغ يانغ.



واعتبرت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي أن هذه الآلية "غير قانونية وغير شرعية على الإطلاق"، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.



ورأت أن مجرد "وجودها يعدّ إنكارا لميثاق الأمم المتحدة".