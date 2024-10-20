رئيس بلدية كييف: روسيا تشن هجوما جويا جديدا على العاصمة الأوكرانية

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من يوم السبت، أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تتصدى لهجوم جوي روسي جديد على المدينة.



وطالب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تطبيق "تلغرام" السكان بالبقاء في الملاجئ.