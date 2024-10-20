مقتل 7 على الأقل في انهيار جزء من رصيف قوارب بولاية جورجيا الأميركية

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم بعد انهيار جزء من رصيف قوارب، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 20 في مياه المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية جورجيا الأميركية.وتبحث سفن تابعة لخفر السواحل الأميركية عن المفقودين.وقالت السلطات إن الحادث، الذي تسبب أيضا في إصابات متعددة، وقع أثناء احتفال لجماعة جولا-جيتشي ذات الأصول الأفريقية بجزيرة سابيلو.وقال المتحدث باسم إدارة الموارد الطبيعية في جورجيا تايلر جونز، إن ممرا كان مكتظا بأشخاص ينتظرون عبارة انهار على بعد حوالي 97 كيلومترا جنوبي سافانا بولاية جورجيا.وأضاف جونز: "نحن ووكالات متعددة نبحث عن ناجين".وقال مسؤولون إن طائرات هليكوبتر تابعة لخفر السواحل وزوارق مزودة بأجهزة السونار بدأت على الفور عمليات البحث والإنقاذ. ولم يتضح على الفور سبب الحادث.