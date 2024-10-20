باريس ستسلّم كييف مزيدا من المعدات العسكرية بفضل فوائد الأصول الروسية المجمّدة

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش" أنّ بلاده "حَصّلت" 300 مليون يورو من فوائد الأصول الروسية المجمّدة من أجل شراء معدّات عسكرية لأوكرانيا في نهاية هذا العام، بما في ذلك 12 مدفعا جديدا من طراز "قيصر".



وقال لوكورنو: "نحن نُسخّر فوائد الأصول الروسية المجمّدة لشراء معدّات عسكرية لأوكرانيا. فرنسا حصّلت 300 مليون يورو في نهاية عام 2024 وحده".



وأضاف أنّ هذا المبلغ مكّن من "طلب 12 مدفعا جديدا من طراز قيصر ستُسلّم إلى أوكرانيا، إضافة إلى قذائف عيار 155 ملم، وصواريخ أستر Aster، وقنابل موجّهة من طراز AASM... وصواريخ ميسترال".