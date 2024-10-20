برابوو سوبيانتو يؤدي اليمين رئيسا لإندونيسيا

أدى الجنرال السابق برابوو سوبيانتو (73 عاما) الأحد أمام البرلمان، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لإندونيسيا وفق ما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي.



ويحمل سوبيانتو طموحات أكبر من سلفه جوكو ويدودو، بينها خطة لتوفير وجبات مجانية للطلاب بكلفة 28 مليار دولار.



وفيما تسجل البلاد معدل نمو سنوي منتظم يبلغ نحو 5%، تعهد الجنرال السابق الإفادة من سياسات سلفه للوصول إلى معدل 8%، معولا على الموارد البشرية الضخمة التي تتميز بها البلاد.



وقال برابوو في خطاب الفوز الذي ألقاه في آذار: "من خلال الرخاء يمكننا تحقيق العدالة للشعب الإندونيسي بكامله. يتعيّن علينا الاتحاد للقضاء على الفقر والجوع وعلى معاناة شعبنا".