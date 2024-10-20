إصابة 4 رجال إطفاء في هجوم مسيرة أوكرانية على دزيرجينسك بروسيا

أعلن حاكم منطقة نيجني نوفجورود الروسية أن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة جراء شظايا خلال هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة صناعية بمدينة دزيرجينسك.



وقال جليب نيكيتين عبر "تلغرام": "تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وسُمح لهم بالعودة لمنازلهم".



وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 110 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق بالبلاد، من بينها ثماني طائرات فوق منطقة نيجني نوفجورود التي تبعد نحو 400 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.