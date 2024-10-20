وزير الخارجية الأردني في دمشق

افادت وكالة الانباء الاردنية "بترا" بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وصل إلى دمشق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، ويجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.