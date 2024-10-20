نتنياهو لترامب: إسرائيل تتخذ القرارات بناء على مصالحها الوطنية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نتنياهو تحدث مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



وأضاف: "كرر نتنياهو ما قاله علنا أيضا. تأخذ إسرائيل في الاعتبار المسائل التي تثيرها الإدارة الأميركية، لكنها ستتخذ قراراتها في نهاية المطاف بناء على مصالحها الوطنية".